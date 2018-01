MARKTBREIT vor 1 Stunde

Motorradfahrer schwer verletzt

Am späten Mittwochnachmittag fuhr ein 64-jähriger Rentner mit seinem Subaru Forester in Marktbreit auf der Adam-Fuchs-Straße in Richtung Kitzingen und wollte auf Höhe der Pizzeria nach links abbiegen. Dabei übersah er laut Polizeibericht einen entgegenkommenden 34-jährigen Motorradfahrer. Dieser prallte mit seiner BMW gegen die rechte Fahrzeugseite des Autos und stürzte auf den Asphalt. Der Kradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in die Main-Klinik Ochsenfurt gebracht werden. Die 60-jährige Beifahrerin im Subaru erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Markbreit war mit zehn Einsatzkräften vor Ort und leuchteten die Unfallstelle aus und regelte den Verkehr. Der Schaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 13 000 Euro.