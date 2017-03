Motorradfahrer nach Zusammenstoß in Kitzingen leicht verletzt

Bei einem Unfall in Kitzingen wurde ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads leicht verletzt. Das berichtet die Polizei.



Ein 42-jähriger Autofahrer bog am Montagabend von der Kapuzinerstraße in den Stadtgraben ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 16-jährigen Motorradfahrers. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der 16-Jährige stürzte zu Boden.



Er musste mit leichten Verletzungen in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.