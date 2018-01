KITZINGEN vor 1 Stunde

Motorhaube von Auto zerkratzt

In der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagfrüh hatte ein 45-jähriger Mann seinen weißen Audi A 3 in Kitzingen auf dem Parkplatz am Oberen Mainkai abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte ein Unbekannter die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der 45-Jährige beziffert seinen Schaden auf 500 Euro.