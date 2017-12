WIESENTHEID vor 41 Minuten

Motorhaube an Mercedes beschädigt und davongefahren

In der Zeit von Freitagfrüh bis Dienstagmittag war eine 57-jährige Frau mit ihrem grünen Mercedes der A-Klasse an verschiedenen Örtlichkeiten in Wiesentheid unterwegs. Dabei muss ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen die Motorhaube des Daimlers gestoßen sein und hat dabei laut Polizeibericht einen Schaden von 500 Euro verursacht. Aufgrund der Beschädigungen dürfte es sich bei dem Fahrzeug des Flüchtigen um einen Lkw gehandelt haben. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.