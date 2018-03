1 / 2

Foto: - (Polizeipräsidium München)

Mit diesem Foto des 36-jährigen Polen Gregorz Stanislaw Wolsztajn erhofft sich die Polizei Hinweise in mehreren Mordverdachtsfällen. Der in Haft sitzende Pflegehelfer soll mindestens einen ihm anvertrauten Pflegebedürftigen ermordet haben. Bislang konnten in Deutschland 20 Personen ermittelt werden, die durch den 36-Jährigen betreut wurden.