Monika und Hans Böhm feierten Goldene Hochzeit

Monika und Hans Böhm aus Alberstshofen feierten am Sonntag Goldene Hochzeit.

Neben vielen Verwandten, Freunden und Mitarbeitern gratulierten die Kinder Andreas und Gerhard mit seiner Familie und zwei Enkeln. Hans Böhm wurde am 24. Dezember 1946 geboren.

Seine Eltern Jakob und Elisabeth Böhm betrieben bereits seit nach dem Krieg einen Gemüsehandel in Ansbach und Feuchtwangen, den Hans Böhm nach seiner Meisterprüfung als Gärtner übernahm und bis heute aufrecht erhält.

Seine Ehefrau Monika Böhm, geborene Hofmann, geboren am 16. November 1947, erlernte nach der Schule die Grundausbildung für Hauswirtschaft im Internat auf dem Schwanberg.

Die beiden waschechten Albertshöfer verliebten sich beim traditionellen Wasentanz und am 30. Dezember 1967 gaben sie sich in der St. Nikolauskirche das Ja-Wort. Zwölf Jahre lang betrieb Monika Böhm in Feuchtwangen am Marktplatz einen Gemüse- und Blumenladen, der im vergangenen Jahr aufgegeben wurde.

Heute kocht sie mit Leib und Seele und erfreut sich am Hausgarten und an Hanns Rupp-Gedichten. Hans Böhm ist begeisterter Schütze und war schon sechs mal Schützenkönig. Seine Hobbies gehen von Marathonlaufen über Fahrradtouren. Im Winter ist Skifahren angesagt.

Seit seinem 16. Lebensjahr singt er aktiv im Sängerverein Albertshofen mit, er spielt Klavier, Keyboard und Saxofon. Text/Foto: Elli Stühler