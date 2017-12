Monika Henneberger macht weiter

Problemlos gingen die Wahlen in der Versammlung der Kitzinger Friseur-Innung über die Bühne. Innungsobermeisterin Monika Henneberger aus Mainbernheim ging nach 17 Jahren an der Spitze in eine weitere Amtsperiode. Mit Sabine Hack aus Albertshofen hat sie eine neue Stellvertreterin an ihrer Seite.

Horst Keim aus Michelfeld hatte nach über 30 Jahren als Kassier der Innung seinen letzten Kassenbericht gegeben. „Tadellos und immer zum Wohl der Innung hat er die Gelder sinnvoll und sorgfältig verwaltet“, lobte die Obermeisterin den scheidenden Kassier. Seine Nachfolge trat der langjährige Revisor Emil Schlereth aus Sommerach an. Neu im Amt ist als Schriftführerin Manuela Urban aus Dettelbach. Den Vorstand komplettieren die Lehrlingswartin und Gesellenprüfungsausschuss-Vorsitzende Karola Gartmann aus Wiesenbronn, die Gesellenausschuss-Vorsitzende Lydia Keim aus Michelfeld und die Modeausschuss-Vorsitzende Astrid Lalomia aus Kitzingen.

Um das Thema Mode am Haar in die Öffentlichkeit zu transportieren, stellten sich Astrid Lalomia und Sandra Walter aus Schwarzach für einen Modeausschuss zur Verfügung. Die Handwerkskammer sucht nach Meisterinnen, die angehende Meisterinnen auf dem Weg zur Prüfung begleiten. Henneberger stellte fest, dass Öffentlichkeitsarbeit und Jugendförderung der Innung Erfolge zeigten. Auch die angehobenen Ausbildungsbeihilfen würden zu mehr Nachfrage bei den jungen Leuten beitragen. Die Innungsbetriebe würden ortsnahe Arbeitsplätze bieten und auch Teilzeitarbeit werde ordentlich honoriert, so Henneberger. Wie Lehrlingswartin Karola Gartmann sagte, mache ihr die Lehrlingsarbeit viel Freude.

Die Innungsobermeisterin bemängelte eine starke Belastung durch Verwaltungsarbeit, vor allem bei Abrechnungen und den Zahlen für das Finanzamt. Hier seien Fachverbände gefordert. um eine Vereinfachung zu erreichen, damit die Arbeit am Kunden möglich bleibe. Zwar würden vom Landesfachverband Checklisten und Vordrucke vorbereitet, dennoch sei der zeitliche Mehraufwand enorm. Dass dennoch die Entwicklung nach oben geht, zeigen die Zahlen von Henneberger: Danach sind 2016 200 Friseur-Betriebe in Bayern neu angemeldet worden, die auf die Beratungsangebote der Innung zurückgreifen können.