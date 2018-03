Mofafahrer mit zwei Promille

Am Montagvormittag geriet in der Bahnhofstraße in Wiesentheid ein 56-jähriger Zweiradfahrer in eine Polizeikontrolle. Während der Überprüfung wurde bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab laut Polizeibericht 2,02 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Fahrzeugschlüssel seines Mofas wurde sichergestellt und einer Bekannten übergeben.