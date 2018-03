KITZINGEN vor 41 Minuten

Mofa umgeworfen

Am Sonntagabend wurde in der Falterstraße in Kitzingen ein Mofa beschädigt, berichtet die Polizei. Das Zweirad stand auf dem Parkplatz auf Höhe eines Spiel-Casinos. Der Täter hatte offensichtlich das Mofa umgeworfen und dabei beide Spiegel und das Schutzblech beschädigt. Ein angebrachter Anhänger befand sich etwa 200 m weiter von der Örtlichkeit entfernt. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.