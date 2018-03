KITZINGEN vor 44 Minuten

Modellflug-Gemeinschaft Kitzingen weiter mit bewährtem Vorstand

Zur Mitgliederversammlung mit Wahlen begrüßte der Vorsitzende der Modellflug–Gemeinschaft Kitzingen Wolfgang Hülle die Mitglieder im Gasthof Schwarzer Adler in Wiesenbronn. Nach seinem Rückblick trug Kassier Kurt Pastuschka vor, dass der Verein auf soliden Füßen steht und so die Jugendarbeit weiter gefördert werden kann, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinschaft. Es wurde in diesem Zusammenhang auch die engagierte Arbeit des Jugendwarts Markus Engel gewürdigt, der die Vereinsjugend an den Modellbau heranführt und ihnen die Technik, das Bauen und das Fliegen näher bringt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der Verein bei 82 Mitglieder wieder auf die stolze Anzahl von neun Jugendlichen und Kinder blicken kann. Die Vorstandschaft und Kassier wurden einstimmig entlastet.