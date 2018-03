Modellbauer laden ein

„Wir bewegen Präzision“ lautet das Motto der Modellbau-Ausstellung in Volkach. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. März. Jeweils von 10 bis 18 Uhr, lassen die Modellbaufreunde Volkach in der Mainschleifenhalle die Herzen kleiner und großer Besucher höher schlagen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bereits zum 30. Mal werden extravagante Flug-, Schiff-, Eisenbahn- und Fahrzeugmodellen einem breiten Publikum präsentiert. Zu sehen sind Flug-, Schiff- oder Eisenbahnmodelle. Im Abenteuerland in Zwergen-Format bewegen sich ferngesteuerte Gelände-Fahrzeuge, Laster, Formel-1-Rennwagen und exakt nachgebaute Panzermodelle. Neu ist die große Lego-Eisenbahn. Ergänzt wird das Angebot durch eine Vielzahl Drachen, die zum größten Teil handgefertigt sind. Sollten Drachenliebhaber Fragen haben, beantwortet sie der Rimbacher Wolfgang Fischer. Jugendwart Reinhold Euler wird mit interessierten Besuchern ein einfaches Modellflugzeug in der Halle basteln, das anschließend in einem Wettbewerb im Außenbereich geflogen werden kann.

Bei den Liveshows gibt es Schiffe und Boote im großen Wasserbecken zu bestaunen. Elektro- und Verbrennerautos werden präzise einen Kurs im Freien befahren. Racecopter werden durch aufgestellte Tore fliegen. Die Flugschau kann auf der Leinwand live verfolgt werden. Helikopter zeigen spektakuläre Kunstflugfiguren. Ultraleicht-Flieger nutzen den Luftraum der Halle. Außerdem können verschiedene Panzermodelle der Reservistenarbeitsgemeinschaft Modellbau-Militärtechnik bestaunt werden. Eine maßstabsgerechte Stadt mit Baustellen wird von den Funktionsmodellbauern Main-Rhön mit Leben erfüllt. Mit viel Liebe zur Nostalgie werden die Eisenbahner mit Echtdampf einem durchgehenden Fahrplan folgen.

Infos zu Rechten und Pflichten beim Betrieb von Quadrocoptern und anderen Flugkörpern erteilt Sigurd Wiesinger, Sachbearbeiter für Luftverkehrsrecht bei der Schweinfurter Polizei. Für die Bewirtung sorgen Mitglieder der Volkacher Modellbaufreunde.