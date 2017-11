Modellbahnausstellung in Dettelbach

(ppe) Der Club der Modelleisenbahner Würzburg veranstaltet am Wochenende, 2. Dezember, 14 bis 20 Uhr, und 3. Dezember, 10 bis 17 Uhr, im historischen Rathaus in Dettelbach eine Modellbahnausstellung. Zu sehen sind laut Presseschreiben neben der großen Modulstrecke des Vereins auch mehrere Kompaktanlagen verschiedener Spurweiten, Themen, Epochen und Größen. Das Spektrum reicht von der fränkischen Nebenbahn bis hin zur Hauptbahn mit langen und schweren Zügen. Mit über 50 Metern Streckenlänge ist die Modulstrecke das Herz der Ausstellung. Ein Höhepunkt ist die Anlage „Groß-Enningen“ erwähnenswert, die eine geschäftige Hauptbahn mit vielen Züge in der Spurweite N zeigt. Die Clubmitglieder stehen für Fragen rund um die Modellbahn zur Verfügung. Der Eintritt beträgt 2,40, Kinder 1,20 Euro.