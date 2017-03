Mobile Glocke für das Rügerrieth

Beim traditionellen Pfingstgottesdienst im Rügerrieth – zwischen Mainbernheim, Michelfeld, Obernbreit und Willanzheim gelegen – hatte Mainbernheims Altbürgermeister Karl Wolf am Pfingstmontag 2016 mit der Anregung aufgewartet, eine mobile Glocke zur Unterstützung der Feldgottesdienste anzuschaffen. Der Konfirmandenjahrgang 2016 hatte dazu bereits erste Spenden überreicht.

Und die Anregung wurde vom Marktstefter Pfarrer Peter Stier in die Tat umgesetzt. Stier kannte den Ruhestandspfarrer und Glocken-Designer Günter Niekel aus Muhr am See. Niekel ist Autodidakt und anerkannter Glockenverzierer. Drei Glocken in der Kirchenburgkirche in Marktsteft sind von ihm entworfen worden, außerdem wurde die Olympia-Glocke in Barcelona nach seinen Entwürfen gegossen. Und Niekel hat die Glockenverzierung für die Rügerrieht-Glocke entworfen.

Sein Entwurf für die Rügerrieth-Glocke zeigt Inschriften wie „500 Jahre Reformation“ mit der Lutherrose und der Jahreszahl 2017 sowie den Text „zum Gedenken an das versunkene Dorf Rügerrieth“, den Bibelauszug „O Land, Land, Land höre des Herrn Wort“, die Fundstelle in der Bibel „Jeremia 22, 29“, die Namen der vier Dörfer und ihre vier Kirchenpatrone. Das Textband an der Schulter der Glocke wird durch Friese eingerahmt.

Am 9. Dezember des vergangenen Jahres wurde sie in der Glockengießerei Bachert in Karlsruhe gegossen und traf am vergangenen Samstag nach abgeschlossener Prüfung durch den amtlichen Glockensachverständigen und Dekanatskantor Sigurd Knopp aus Sonnefeld im Bauhof in Mainbernheim ein.

Dorthin hatte das Unternehmen Rainer Uhl aus Gnodstadt einen transportablen Glockenstuhl aus heimischer Eiche geliefert, in den die Glocke eingehängt werden soll. Die Glocke hat bei einem Randdurchmesser von etwa 50 Zentimetern ein Gewicht von rund 55 Kilogramm, die Tonlage ist „h“.

Der Heimat- und Kulturverein Rügerrieth könnte nun noch einen Anhänger beschaffen, auf dem das Glockengestühl fest aber abnehmbar verankert wird, um die Glocke bei kirchlichen Veranstaltungen transportieren zu können.

Die Glocke soll zunächst in den evangelischen Kirchen Michelfeld, Obernbreit und Mainbernheim sowie den katholischen Pfarrgemeinden Willanzheim und Mainbernheim vorgestellt werden, die genauen Vorstellungstermine stehen noch nicht fest. Die Kirchengemeinden bitten jeweils um weitere Spenden.

In der Woche vor Pfingsten wird sie dann von Gernot Dürr vom Fachbetrieb für Glocken und Turmuhren Dürr in Rothenburg in den Glockenstuhl gehängt und soll beim traditionellen Pfingstgottesdienst an Pfingstmontag im Rügerrieth feierlich geweiht und von Hand geläutet werden.