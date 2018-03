Mitglieder bestätigen Schützenmeisteramt

Die turnusmäßigen Neuwahlen bei der königlich-privilegierten Schützengesellschaft 1420 ergaben keine Veränderungen. Früher wurde noch das gesamte Schützenmeisteramt gewählt mit dem Nachteil, dass die Kontinuität in der Vereinsführung bei größeren Umbesetzungen nicht mehr gewährleistet war.

In der Generalversammlung am Samstag im Schützenhaus führte zweiter Schützenmeister Rudi Rüttger durch die Sitzung. In seinem Jahresrückblick berichtete Rüttger, dass derzeit 150 Mitglieder der Schützengesellschaft angehören.

Den Sportbericht für die Einzelschützen und Mannschaften verlas Sportleiter Rainer Guckenberger, dass Benedikt Rothdach, Udo Bernhardt und Erich Hammer mit der Sportpistole und dem Sportrevolver in der Gaumeisterschaft jeweils den ersten Rang belegten. Mit der KK-Sportpistole erreichten Udo Bernhardt und Heinrich Ziegler ebenfalls den ersten Rang.

Bei den Neuwahlen hatten die Mitglieder das Amt des stellvertretenden Schützenmeisters, des Sportleiters und des Kassiers sowie von vier Mitgliedern des Ausschusses zu besetzen. Als Schützenmeister wurde Rudi Rüttger ebenso im Amt bestätigt wie Sportleiter Rainer Guckenberger und Kassenverwalterin Heike Guckenberger. Bei den Wahlen in den Ausschuss kam Christian Keysers als Nachwuchs zum Zuge. Die weiteren Mitglieder sind Thomas Müller, Erich Hammer, Benedikt Rotdach, Kassenprüfer wurden Rupert Maier und Bernd Irrgang.

Im Sportjahr 2018 steht als erstes Ereignis das Ostereierschießen an, weitere Veranstaltungen sind das Kirchweihfest mit Schützen- und Bürgerschießen sowie die Teilnahme an verschiedenen Schießveranstaltungen anderer Schützenvereinigungen im Schützengau, im Bezirk und im Main-Steigerwald-Freundschaftsverbund.