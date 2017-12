Mit vielen Hirten zur Krippe unterwegs

Ihre magische Anziehungskraft hat die Schwarzacher Weihnacht nicht verloren. Bei der 27. Auflage am Wochenende im Begegnungshaus Arche in Stadtschwarzach verwöhnte Schauspielerin Jutta Speidel gleich dreimal mit einfühlsamen Lesungen aus ihrem Buch „Meine schönsten Weihnachtsgeschichten“. „Kein freier Stuhl mehr“ hieß es auch am Sonntagvormittag bei der Abschiedsmatinee der beliebten Künstlerin, die trotz Erkältung den Adventsmarathon sehr zur Freude der Zuhörer bravourös durchstand.

„Von den Jahreszeiten des Körpers“ lautet der Titel der ersten von neun Lesungen. „Was wünscht Du Dir zu Weihnachten?„ Zwar jedes Jahr dieselbe Frage, doch auch diesmal wird an Weihnachten wieder ganz Besonderes geschehen. Jutta Speidel erzählt von Vorfreude, von Wünschen und deren überraschender Erfüllung. Sie streift wichtige Begegnungen und schildert unerwartete Wendungen. Mit viel Charme und Sympathie nimmt sie ihre Zuhörer mit auf eine gedankliche Reise in die Welt der Sehnsüchte und der Erwartung rund ums Weihnachtsfest.

Auf ihrer abwechslungsreichen Tour, bei der sie den anwesenden Kindern empfiehlt ruhig einmal herumzunörgeln, sollte es ihnen zu langweilig werden, wird die Schauspielerin von dem Duo Cassard begleitet. Zur Einstimmung servieren Johannes Mayr und Christoph Pelgen eine alte Hirtenmusik, die an ein irisches Volkslied erinnert. Mit den Absätzen der Schuhe geben sie den vehementen Rhythmus an, während Hirtenflöten, Dudelsack, Gitarre und Akkordeon für ein dynamisches Klangerlebnis sorgen.

Selbst Jutta Speidel ist beim dritten Aufeinandertreffen mit den beiden Musikern innerhalb von drei Tagen aufs Neue begeistert. “Das geht unter die Haut„, sagt sie und verkürzt das Warten auf Heiligabend mit nachdenklichen aber auch lustigen Erzählungen. Ihr Dank gilt den Veranstaltern Uschi und Theophil Steinbrenner, die sie nach 2006 bereits zum zweiten Mal zur Schwarzacher Weihnacht eingeladen haben.

“Wir sind nicht müde geworden und jedes Mal ist die Schwarzacher Weihnacht ein besonderes Erlebnis„, zieht Theo Steinbrenner ein zufriedenes Zwischenfazit von 27 Veranstaltungen. Er erinnert an die Premiere mit Günther Strack, dem viele bekannte Schauspieler wie Cornelia Froboess, Michaela May oder die “Tatort„-Kommissare Udo Wachtveitl und Miroslaw Nemec folgen sollten.

Am Ende freut sich Steinbrenner auch mit Jutta Speidel, die das aufgestellte Sparschwein für ihr Münchener Hilfsprojekt “Horizont„ zugunsten obdachloser Kinder und deren Mütter gut gefüllt mit in die Landeshauptstadt nehmen kann.