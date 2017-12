Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr

Beim Jahresabschluss der FVgg Bayern Kitzingen wurden Peter Geisel, Bernhard Vollhals und Klaus Fritz für 25 Jahre sowie Rainer Kaiser und Heinz Schwarzbach für 40 Jahre Mitgliedschaft vom Vorsitzenden Hans Schardt besonders ausgezeichnet.

Höhepunkt der Ehrungen war die Verleihung des Goldenen Ehrenrings für herausragende Verdienste um den Verein an Ago Lenz. Der 81-Jährige hält den Kitzinger Bayern seit mehr als 50 Jahren die Treue, übernahm in dieser Zeit zahlreiche Funktionen und Aufgaben, und war dabei stets um das Wohl seines Vereins bemüht.

Nicht nur als Platzwart, sondern auch in der Jugendarbeit, im Ausschuss und im Vorstand brachte sich Lenz über viele Jahre selbstlos ein.

Schardt dankte den zahlreichen Funktionären und Ehrenamtlichen, Sponsoren und Gönnern, Trainern, Betreuern und Spielern, Eltern und Helfen, die es auch in diesem Jahr ermöglichten, den Spielbetrieb aller Mannschaften zu organisieren und den Verein mit Leben zu erfüllen.

„Wir haben versucht, das Beste aus unserer Situation zu machen“, sagte Schardt mit Blick auf die sportlich schwierige Lage der ersten und zweiten Mannschaft, denen nach dem Abstieg aus der Landesliga und Kreisklasse eine erneute Versetzung nach unten zum Saisonende droht. „Wir mussten viele Probleme lösen und haben manchen Fehler gemacht.

Es gibt noch viel Arbeit auf und neben dem Platz, aber es kann und wird wieder aufwärts gehen, wenn wir zusammenhalten und uns gemeinsam dafür einsetzen“, appellierte Schardt an die Bayern-Familie.

Positiv hob er die Erfolge in der Jugendarbeit hervor. In allen Altersklassen ist der rund 550 Mitglieder zählende Verein mit einer, in den jüngeren Jahrgängen sogar mit zwei Mannschaften in der Punkterunde vertreten.

Erfolge feiern derzeit die B-Junioren als Erster in der Kreisliga.

„Wir wollen Jugendlichen, Aktiven und Senioren eine geborgene Heimat sein“, erinnerte Schardt an den Vereinszweck über sportliche Erfolge hinaus. An diesen soll es am Bleichwasen aber in Zukunft nicht fehlen müssen. „Wir werden 2018 vieles besser machen“, versprach Schardt.