Foto: Foto: Waltraud Hegwein

(ela) Auch in diesem Jahr wurde mit Unterstützung von Gnodstadter Frauen und auf Anregung von Waltraud Hegwein ein Osterbrunnen in Marktbreit geschmückt. Mit großem Eifer banden die zahlreichen Helferinnen bei Familie Krauß in Gnodstadt aus Eibe, Thuja, Wacholder und anderen Materialien kleine Sträußchen. Resi Bauswein, Rosi Schmidt, Gerlinde Krauß, Annette vom Berg-Erbar und Waltraud Hegwein banden diese an das „Herz“ an. Die Dekoration übernahm wieder die Blumenwerkstatt „Salto Florale“ aus Marktbreit.