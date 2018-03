KITZINGEN vor 1 Stunde

Mit dem BRK zu den Passionsspielen

Der BRK-Kreisverband Kitzingen, organisiert am Mittwoch, 15. August, um 14.30 Uhr eine Fahrt zu den Fränkischen Passionsspielen Sömmersdorf. Seit 1933 erzählen die Sömmersdorfer das Leben Jesu auf einer Freilichtbühne mitten im Wald unter freiem Himmel. Die Geschichte ist alt, wird aber immer wieder neu erzählt, so dass sich die Besucher in ihr wiederfinden und sich von ihr anstecken lassen können, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kosten betragen 28 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung bei Marga Renz, Tel. (0 93 25) 13 76.