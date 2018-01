SCHWARZENAU vor 2 Stunden

Mit dem Auto auf dem Fußballplatz

In den vergangenen Tagen trieb ein unbekannter Autofahrer sein Unwesen auf dem Sportgelände des SV/DJK Schwarzenau in der Dettelbacher Straße. Mit seinem Auto drehte er laut Polizei eine Runde auf dem Rasen und vollzog eine „Handbrems-Wendung“. Dadurch wurde das Gras erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Schaden: etwa 150 Euro.