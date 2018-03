Mit altem Vorstand auf neuen Wegen

„Unser bester Einfall, den wir hatten.“ So bezeichnet der Vorsitzender des Gesangvereins Sickershausen, Udo Marstaller, in der Jahreshauptversammlung die Gründung einer Chorgemeinschaft mit dem Gesangverein Mainbernheim.

Ein Glücksgriff

80 Sickershäuser wurden angeschrieben und aufgefordert mitzusingen, und kein einziger habe sich gemeldet. „Um der ständigen Ausdünnung der Männerchöre zu begegnen, haben wir uns zu dieser Maßnahme entschlossen“ so Marstaller und beschreibt dies als einen „Glücksgriff“. In den Sportvereinen gibt es ja auch Spielergemeinschaften und „warum sollen wir das nicht auch machen“, sagte er. Der Erfolg gibt ihm recht. Der Chor hat jetzt 28 Sänger und somit wieder einen großen Klangkörper.

Höhepunkte

Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war das 15-jährige Jubiläum des Gospelchores Sicantiamo mit einem Konzert in der voll besetzten Sickershäuser Kirche. Sehr gut waren auch die Leistungen des Mädchenchores Sicantini, von wo einige in den Gospelchor überwechseln konnten. Von einem „Wermutstropfen“ sprach Marstaller, als sich Mitte des Jahres die Sängergruppe Kitzingen, der übergeordnete Verband der Kitzinger Chöre, wegen Personalmangel in der Auflösungsphase befand. Mittlerweile hat sich dieses Problem allerdings gelöst. Marstaller und das Vereinsmitglied Erwin Sauerbrey haben sich in die dortige neue Vorstandschaft mit eingebracht.

Spürbare Entlastung gibt ein neues EDV-gestütztes System bei der Vereinsarbeit. OVERSO (Online-Vereins-Organisation) heißt das System, das zum Beispiel die Mitgliederdateien verwaltet und an Jubiläen erinnert.

Neuer Schwung

Auch in der Chorleitung hat sich Neues getan: Nachdem der alte Chorleiter aus beruflichen Gründen zurücktreten musste, hat sich mit der Musikstudentin Maria-Teresa Bäumler eine neue Dirigentin gefunden, die mit ihrem jugendlichen Elan richtig Schwung in die Musik bringt. „Ich bin mit der Entwicklung im Chor sehr zufrieden“, freut sich die neue „Chefin“.

Zum Abschluss des Abends wurden mehrere Mitglieder durch den in der Wahl bestätigten Vorstand mit Udo Marstaller und dessen Stellvertreterin Lilo Beer geehrt: Zehn Jahre Mitgliedschaft: Alois Beer, Renate Köhler, Anni Schlötter, Alexandra Christof, Maria Güntner, Waltraud Knorr. 40 Jahre: Ludwig Spiegel. 50 Jahre: Karl Hennigfeld. 60 Jahre: Eduard Heinkel