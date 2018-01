Mit Wiesentheid eine gute Wahl getroffen

Die in den vergangenen Monaten neu nach Wiesentheid gezogenen Bürger scheinen mit der Wahl ihres neuen Wohnortes ganz zufrieden zu sein. Das jedenfalls ließ sich aus den Beiträgen einiger der rund 20 Neuen heraus hören, die zum traditionellen Empfang der im vergangenen Jahr zugezogenen ins Rathaus gekommen waren.

Dort begrüßten Bürgermeister Werner Knaier und seine beiden Stellvertreter die Gäste, die von der jungen Familie mit Kleinkind bis zu Rentnern reichten. Zunächst stellte Knaier seine Gemeinde vor. Die aktuellen Zahlen besagen, dass Wiesentheid mit Ortsteilen im Hauptwohnsitz derzeit 4863 Einwohner habe, was im Vergleich zum letzten Jahr ein Plus von 54 darstelle. Davon verbuche allein der Hauptort 45 Neubürger.

Eine relativ große Fluktuation anhand der Zu- und Wegzüge sei laut Bürgermeister festzustellen, stellte er fest. Vor allem jüngere Bürger siedelten sich wegen der Arbeitsplätze an. Das traf auf zwei zum Neubürgerempfang gekommenen Paare zu, die aus Bosnien und Ungarn stammen und hier einen Arbeitsplatz fanden, wie sie berichteten.

Als sehr positiv stellten die Neuen heraus, dass es ein Ärztehaus gebe, sowie die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten. Zudem sei nahezu alles zu Fuß zu erreichen. Erst seit kurzem leben mit dem Ehepaar Barbara und Jerzy Miskiewicz zwei Senioren in der Marktgemeinde, deren erster Eindruck ebenso sehr positiv ist, wie sie bestätigten. Sie wohnten einst in Hessen, zuletzt im Schwarzwald und entschieden sich nun für Wiesentheid, weil sie damit nur wenige Kilometer von ihrem Sohn entfernt seien. Sie hoben die günstige Lage hervor, man könne auch in relativ kurzer Zeit in größere Städte fahren.

Mit Otto Hünnerkopf und Heinrich Wörner stellten zwei Gemeinderäte ihre Gruppierungen kurz vor. Wörner wies auf die über 30 Vereine hin, die es im Markt gebe und warb für Beteiligung. Sich umschauen und sich selbst ein Bild machen, rieten beide. „Wir freuen uns, wenn sie hier bleiben und sich wohl fühlen“, so Hünnerkopf.

Als Vertreter der beiden Kirchen hießen mit Marlene Fechner und Sabine Halbritter zwei Frauen die Neuen willkommen, die ebenso einst nach Wiesentheid gezogen waren. Sie habe es bislang nicht bereut, gab Sabine Halbritter zu.