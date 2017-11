Mit Stickern gegen Gewalt

Wie es sich anfühlt, völlig machtlos zu sein? Tobias Krämer kennt dieses Gefühl nur zu gut. Täglich sieht und liest er in den Nachrichten von Missbrauch, Vergewaltigung und häuslicher Gewalt. Für den internationalen Welttag gegen Gewalt an Frauen, der jedes Jahr am 25. November stattfindet, hat er deshalb eine Sticker-Aktion in Volkach gestartet.

Für den jungen Mann, der in der Volkacher Bäckerei Mahler arbeitet, ist das ein hochsensibles Thema. Schon in seiner Kindheit wird er zum ersten Mal damit konfrontiert. Weitere Erfahrungen aus seinem persönlichen Umfeld folgen in der Jugend, und dabei macht es bei ihm „klick“.

Als Mann zu helfen ist schwierig

„Man sieht die Folgen, und auf einmal fängt man an, sich Gedanken zu machen und stellt fest: Ich will das nicht akzeptieren“, erinnert sich der 26-jährige Volkacher heute. Für ihn ist klar: Jede noch so kleine Berührung gegen den Willen einer Frau ist verwerflich und kann seelische Schäden hervorrufen. Gerne würde er selbst aktiv helfen, „aber als Mann hat man da keine Chance“, weiß Krämer aus Erfahrung. Schnell zeigten seine telefonischen Anfragen bei verschiedenen Würzburger Frauenhäusern, dass ihm vorerst die Hände gebunden bleiben.

Im Internet stieß er bei seiner Recherche dann auf die Website „Terre des Femmes“ (deutsch: Erde der Frauen).

Seit 1981 setzt sich der gemeinnützige Verein weltweit für ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben von Mädchen und Frauen ein. Immer wieder macht „Terre des Femmes“ deshalb mit Kampagnen und öffentlichen Aktionen auf das Unrecht aufmerksam, das vielen Frauen Tag für Tag widerfährt.

Am Telefon auf die Idee gebracht

Von der Internetseite überzeugt, greift Tobias Krämer spontan zum Hörer: „Im Telefongespräch hat mich eine Mitarbeiterin des Vereins dann auf eine Idee gebracht.“ Seit einigen Jahren verpacken mehrere Innungsbäckereien in Hamburg in der Woche um den Gedenktag ihre Waren in Tüten mit der Aufschrift: „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“

„Diese Aktion fand ich super, allerdings sind Tüten derzeit ein umstrittenes Thema“, erzählt Krämer, der selbst Bäcker ist. „Zusammen mit einer Kollegin bin ich dann auf die Idee mit den Stickern gekommen. Die können sowohl auf Tüten geklebt als auch mit dem Kassenbon herausgegeben werden.“

Kommt nicht in die Tüte

Auch der richtige Spruch war schnell gefunden: „Gewalt gegen Frauen kommt uns nicht in die Tüte“ steht in weißer Schrift auf auffällig rosafarbenem Untergrund. Darunter sind die Hotline und die Website von „Terre des Femmes“ abgedruckt. „Wenn ich auch nur mit einem dieser 2000 Sticker einer betroffenen Frau helfen kann, bin ich glücklich“, so der 26-Jährige.

Krämer will sich allerdings nicht nur auf das Geschäft seines Chefs beschränken. Neben der Bäckerei Mahler hat er deshalb inzwischen über zehn weitere Läden in Volkach ins Boot geholt. Sie alle werden am Samstag, 25. November, den Sticker an ihre Kunden überreichen.

In seinem Umfeld hat Tobias Krämer bisher nur wenigen Personen von den Aufklebern erzählt. „Aber die finden die Idee alle super“, freut sich der Bäcker. Für ihn ist das die erste große Aktion, mit der er auf das Thema aufmerksam machen möchte. Zwei Monate lang hat er das Projekt neben der Arbeit geplant und hat sogar noch Sticker übrig.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail melden: tobias.kraemer@freenet.de