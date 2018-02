GAIBACH vor 1 Stunde

Mit Sattelzug Hecke beschädigt

Ein ortsunkundiger Fahrer eines Sattelzuges fuhr am Donnerstagvormittag in den Hirtenweg in Gaibach ein. In der schmalen Straße blieb er laut Polizeibericht beim Abbiegen an einer Hecke hängen und richtete einen Schaden von 150 Euro an. Anschließend fuhr er, obwohl er von einem Zeugen auf den Schaden aufmerksam gemacht worden war, davon, ohne seinen Personalien zu hinterlassen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter (09321) 1410.