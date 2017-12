Mit Promille gegen die Leitplanke

Am Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, kam zwischen Repperndorf und Kitzingen auf der B 8 einer Streifenbesatzung ein Kleinwagen entgegen. Im Vorbeifahren bemerkten die Polizeibeamten ein lautes Geräusch. Die Beamten wendeten ihr Dienstfahrzeug und hielten den Kleinwagen an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 25-jährige Fahrerin mit fast zwei Promille die Leitplanke touchiert hatte. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von 2300 Euro. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.