Mit Pkw-Anhänger gegen Hauswand gestoßen

An der Weth in Repperndorf parkte am frühen Montagabend ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem Anhänger vor einem dortigen Anwesen ein. Dabei stieß er gegen die Hauswand sowie ein Fenster und richtete einen Schaden von 800 Euro an. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und entfernte sich laut Polizeibericht unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.