Mit „Ostwind“ zur Schulsiegerin

Die Schulsiegerin des Vorlesewettbewerbs am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach heißt Maria Reinhart. Vier Schülerinnen und ein Schüler der sechsten Jahrgangsstufen traten zum Schulentscheid an. Die Wahl fiel der Jury aus vier Deutschlehrerinnen nicht leicht, da neben Maria Reinhart (6c) auch Franz Scheller (6a), Hannah Weigand (6d) und Lenja Samotia (6Ra) hervorragende Lesekünste bewiesen, meldet die Schule. Moritz Diekmann (6Rb) konnte nicht teilnehmen, da er kurzfristig erkrankte. Am Ende überzeugte Maria Reinhart die Juroren am meisten, da sie nicht nur den von ihr vorbereiteten Auszug aus dem Buch „Ostwind – Rückkehr nach Kaltenbach“ sondern auch den ihr vorgelegten Fremdtext aus „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ sicher und lebendig vortrug. Joachim Müller, Leiter des Gymnasiums Gerolzhofen (Außenstelle des FLSH Schloss Gaibach) gratulierte den Vorlesern und wünschte Maria Reinhart Erfolg für den Entscheid auf Ebene des Landkreises Kitzingen.