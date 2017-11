Mit Mofafahrer kollidiert

Ein Unfall ereignete sich am frühen Donnerstag bei Großlangheim.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, wollte ein 66-jähriger Rentner mit seinem VW Crafter auf der Strecke zwischen Großlangheim und Kleinlangheim einen vor ihm in gleicher Richtung fahrenden 29-jährigen Mofafahrer überholen. Dabei berührter der Kleinlaster den Mofafahrer. Dieser stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Sachschaden: 1200 Euro.