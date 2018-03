BIEBELRIED vor 46 Minuten

Mit Lichthupe irritiert

Am Sonntagnachmittag war ein Autofahrer in Biebelried in der Straße „An den Dorfbrunnen“ unterwegs. Nachdem ein nachfolgender Autofahrer mehrfach mit der Lichthupe auf sich aufmerksam machte, stoppte der Vorausfahrende seine Fahrt. Der nachfolgende Renault-Fahrer fuhr daraufhin auf, berichtet die Polizei. Weshalb der nachfolgende Autofahrer Lichthupe gab, wurde zwar befragt, allerdings nicht beantwortet. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von etwa 2500 Euro.