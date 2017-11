Mit Herzblut durch die Musikwelt

Eine temperamentvolle Rumba machte den Auftakt beim traditionellen Schlosskonzert im Gaibacher Konstitutionssaal. Auf der Bühne zelebrierten mit Barbara Hölzer und Barbara Hennerfeind (Duo Tedesco) zwei routinierte Musikerinnen ihr „vielsaitiges“ Gitarrenspiel. Nach der beherzten Ouvertüre im Viervierteltakt spendeten über 120 Besucher begeisterten Applaus.

Das Duo Tedesco stand an diesem Abend nicht alleine im Rampenlicht. Mit Niklas Rauchenberger (18 Jahre, Volkach) und Johannes Teubler (17, Obervolkach) unterstützten zwei talentierte Nachwuchsgitarristen der Musikschule Volkach das erfahrene Duett. Rauchenberger und Teubler haben das Gitarrenspiel in der Musikschule gelernt. Vor elf Jahren starteten die beiden ihre Gitarren-Ausbildung, um einige Jahre später als Sieger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ hervorzugehen. Gesangliche Unterstützung bekam das Zupfensemble am Samstag von der in Volkach beheimateten Sopranistin Jennifer Wittmann-Müller. Mit ihrer leidenschaftlichen Stimme begleitete sie die vier Instrumentalisten auf ihrer kurzweiligen musikalischen Reise.

Mit Barbara Hölzer an der Seite entführte Jennifer Wittmann-Müller die Besucher ins frühe 19. Jahrhundert. Es erklang das „Ständchen“ von Mauro Giuliani, einem Gitarristen und Mozart-Zeitgenossen. Im Trio präsentierten Barbara Hölzer, Niklas Rauchenberger und Johannes Teubler beherzt den Song „Entertainer“ von Scott Joplin, um anschließend mit dem berühmten Harry-Lime-Thema von Anton Karas aus dem „Dritten Mann“ das Auditorium zu verwöhnen.

Klassischen Werken von Ludwig van Beethoven und Franz Schubert ließ das Duo Tedesco ein melodiöses venezianisches Gondellied von Felix Mendelssohn Bartholdy folgen. Die Interpreten tauchten ein in die farbenreiche Welt Südamerikas und servierten bekannte Ohrwürmer wie „Fluch der Karibik“ und „Der rosarote Panther“. Feurig und spannend interpretierten Jennifer Wittmann-Müller und das Duo Tedesco die Arie „Habanera“ aus der Oper Carmen von Georges Bizet. Das Konzert endete mit zwei feurigen spanischen Gitarrentrios, die Barbara Hennerfeind herzerfrischend mit Kastagnetten begleitete. Als Zugabe gab es von allen fünf Musikern den Titel „Take Five“ von Dave Brubeck.

Das begeistert applaudierende Publikum war fasziniert vom Ohrenschmaus der Gitarrenklänge und dem Gesang. Die Schlosskonzerte in Gaibach gibt es seit zwölf Jahren. Initiiert von Barbara Hölzer finden sie in Kooperation mit der Stadt Volkach und dem Franken-Landschulheim Schloss Gaibach kurz vor der Adventszeit statt.