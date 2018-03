Mit Hauruck in die neue Freizeit-Land-Saison

Das hatte man sich im Geiselwinder Freizeit-Land anders vorgestellte: Mitten in den Schlussspurt vor dem Start in die neue Saison am kommenden Samstag platzte noch einmal der Winter. Dennoch ist sich Parkbetreiber Matthias Mölter sicher: Bis zum 24. März ist alles so weit fertig, dass man loslegen kann. Bis dahin heißt es: Mit Hauruck gegen den Winter stemmen. Zur Saisonpremiere kommenden Samstag wird das gesamte Showprogramm gezeigt, darunter auch das Kindermusical Piratenzeit. Zum krönenden Abschluss erwartet die Gäste dann noch ab 20 Uhr ein Hochfeuerwerk.