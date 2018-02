Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Nachdem am Sonntagnachmittag eine 41-jährige Autofahrerin in Marktbreit aus dem Kreisverkehr ausgefahren und in Richtung Enheim weitergefahren war, kam sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden VW Golf eines 43-jährigen Mannes. Schaden laut Polizeibericht: 4000 Euro.