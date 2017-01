Mit Ehrlichkeit und Kompetenzen

Da ist zum Beispiel Rahimi aus Afghanistan. Englische Literatur hat er in seinem Heimatland studiert, nebenher als Verkäufer Geld verdient. Ab heute arbeitet er zur Probe in einem Kitzinger Baumarkt. Im September will er eine Ausbildung zum Verkäufer beginnen. Oder nehmen wir Ibrahim aus dem Irak. Er hatte in seinem Heimatland Jura studiert. Jetzt arbeitet er zur Probe in einem Lebensmittelmarkt in Volkach. Im August will er seine Ausbildung starten.

Es sind Erfolgsgeschichten, die in den letzten sechs Monaten im Kitzinger Innopark geschrieben wurden. Zehn Stück insgesamt. Weitere sollen folgen.

Die ProDocere GmbH ist ein Unternehmen für Aus- und Weiterbildung mit Sitz in Kitzingen. Vor sechs Monaten startete ihr erster Kurs „Integration in die Arbeitswelt“ mit elf Teilnehmern aus Ländern wie Afghanistan, Irak, Kasachstan oder der Ukraine. „Wir wollen geflüchteten Menschen mit Grundkenntnissen in Deutsch die Möglichkeit geben, den richtigen Arbeitsplatz zu finden“, erklärt der Leiter des Studienzentrums, Dieter Hickmann. Dafür hat er mit seinen Mitarbeitern, wie Dozentin Katayouh Eßl, ein ausgeklügeltes Programm entwickelt. „Wir arbeiten viel mit Kompetenzen“, sagt er. „Und die Basis unserer Zusammenarbeit ist Ehrlichkeit.“

In den ersten drei Monaten des Kurses büffeln die Teilnehmer Deutsch – möglichst berufsbezogen. Sie erhalten Informationen über ihre Rechte und Pflichten im Arbeitsumfeld, über das deutsche Gesundheitswesen, die Steuerklassen. Über die Verhaltensregeln am Arbeitsplatz. „Vieles ist hier anders“, sagt Rahimi und lächelt. Die Worte Krankenkasse oder Arbeitslosenversicherung hat er aus Afghanistan nicht gekannt.

Nach drei Monaten Theorie geht es ans Eingemachte, besser gesagt: an die Praktika. Dieter Hickmann hat Praktikumsplätze für alle Teilnehmer gesucht und gefunden – möglichst passgenau. Hilfreich waren dabei die so genannten Kompetenzmappen. Mit jedem einzelnen Teilnehmer hat der Kursleiter dessen Vorkenntnisse, Potenziale und Interessen besprochen und notiert. In den Mappen sind die jeweiligen Stärken, aber auch die Schwächen des Menschen aufgelistet – für die potenziellen Arbeitgeber eine wertvolle Hilfe. Vorausgesetzt, die Angaben stimmen. „Wir sind deshalb ganz ehrlich vorgegangen“, betont Hickmann. „Es hilft ja auch nichts, die Firmen müssen schließlich wissen, woran sie sind.“

Das Konzept ist aufgegangen. Auch wenn Hickmann bei der Suche nach Praktikumsplätzen so manche Abfuhr verdauen musste. Gerade im Handwerk – wo ja eigentlich ein großer Fachkräftemangel herrscht – habe er etliche Absagen bekommen. „Etwa die Hälfte der Betriebe war aufgeschlossen, die anderen 50 Prozent haben abgelehnt“, sagt er. Die Argumente ähnelten sich: Einmal waren es die Mitarbeiter, ein anderes Mal die Kunden, die angeblich keinen Kontakt zu Asylbewerbern wollten. Manchmal waren aber auch die sprachlichen oder beruflichen Anforderungen schlicht zu hoch.

Dennoch: Trotz mancher Hürde konnten Hickmann und sein Team jeden Teilnehmer in mindestens zwei Praktika vermitteln. Bäcker, Einkaufsmärkte, Elektroniker, IT-Firmen, Heizungsbauer oder Unternehmen aus der Solarbranche machten mit – und waren ganz offensichtlich angetan von den Teilnehmern. Hadi aus Afghanistan, ein weiterer Kursteilnehmer, hat beispielsweise von seinen beiden Praktikumsfirmen ein Angebot für einen Ausbildungsplatz als Elektroniker bekommen, Said-Ali fängt gleich als Informationstechniker an. Sein Studium in der Ukraine war dabei hilfreich. Die nötigen Sprachkenntnisse hat er sich in den letzten sechs Monaten angeeignet. Natalia kann als Teilzeitkraft in der Buchhaltung arbeiten. Mehr geht im Moment nicht, sie ist mit ihren zwei Kindern aus der Ukraine geflohen. „Wenn alles gut geht, mache ich meine Ausbildung vielleicht später“, sagt sie.

Das Fazit nach sechs Monaten: Zehn von elf Teilnehmern haben ein Jobangebot unterbreitet bekommen. Der zweite Kurs läuft bereits. Die Teilnehmer stehen kurz vor ihren Praktika. Rahimi macht ihnen Mut: „Ich habe viel dazu gelernt.“