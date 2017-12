Mit Bus gegen geparktes Auto geprallt

Als am frühen Mittwochabend der 34-jährige Fahrer eines Kleinbusses auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Am Dreistock in Kitzingen unterwegs war, drehte er sich während der Fahrt nach hinten um und stieß dabei gegen ein geparktes Auto eines 57-jährigen Mannes. Schaden laut Polizeibericht: 2000 Euro.