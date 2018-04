In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh ist ein Unbekannter vermutlich mit seinem Auto über die Rasenfläche am Sportgelände des FC Feuerbach gefahren und hat dadurch den Rasen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird laut Polizei auf 2500 Euro beziffert.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.(09321)1410.