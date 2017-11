Mit „11 Wilden Kerlen“ durch den Kletterwald

(-tl) Elf Schüler der Praxisklasse der Nikolaus-Fey-Mittelschule Wiesentheid verbrachten mit ihrem Lehrer Wolfgang Lurati und der Sozialpädagogin Heike Gübitz-Plumeyer einen mehrtägigen Aufenthalt im Schullandheim Hobbach im Spessart. Im Rahmen des Workshops ging es um das gegenseitige Kennenlernen und um gruppen-dynamische Prozesse, wie das gemeinsame Lösen von Aufgaben im Team aber auch um das Überwinden der Angst im Hochseilgarten, wo die Teilnehmer an ihre Leistungsgrenzen herangeführt wurden, heißt es in einer Mitteilung. Den Schülern hat es nach eigenen Angaben so gut gefallen, dass sie gerne noch länger geblieben wären. Bleibt zu hoffen, dass die Teilnehmer das Gelernte auch im täglichen Leben umsetzen können. Da diese Unternehmung durch den Europäischen Sozialfonds (EFS) gefördert wurde, entstanden keine Kosten.