„Missverständnis“ zieht nicht beim Gericht

Wenn man in Rente geht und ein Hobby mit Platzbedarf hat, kann mehr Stauraum nichts schaden. Deshalb kam auch der Verkauf einer Gerätehalle wie gerufen: Während die Kinder nebenan das Haus des ehemaligen Weingutes übernahmen, schlug der 67-Jährige bei der Halle zu. Der notarielle Vertrag war schnell gemacht, das Geld übergeben. Nur eine vermeintliche Kleinigkeit war da noch: Das Lager war noch bis unters Dach mit Gerümpel voll – darunter befanden sich mehrere Weintanks.

An dieser Stelle wird es ein wenig kompliziert: Da der Verkäufer des Weingutes schon länger krank und in einem Heim ist, hat er einen Anwalt als Betreuer beauftragt, der sich um die Angelegenheiten des Kranken kümmert. Der Anwalt wiederum hat einen Verwalter ins Boot geholt, der das zunächst noch bestehende Weingut bewirtschaftete. Als es dann Ende 2014 zum Verkauf kommt, ist der Verwalter für die praktische Abwicklung vor Ort zuständig.

Das Weintanklager in der vollgestopften Halle war noch bis 2013 in Betrieb. Weshalb sich neben diversen Gerätschaften und jeder Menge Krimskrams auch mehrere große Weintanks – teilweise für bis zu 9000 Liter – in der Halle befinden. Der Verwalter bugsiert lasterweise Material aus der Halle – bekommt sie aber nicht besenrein. Die für Mitte Januar 2016 angesetzte Ausräumfrist für sämtliche bewegliche Gegenstände verstreicht. Was jetzt noch in der Halle herumsteht, sei letztlich noch Schrott, soll der Verwalter gegenüber dem Käufer zum Abschluss geäußert haben.

Dem neuen Besitzer wird es jetzt zu bunt: Er räumt auf und sorgt selber dafür, dass die Halle endlich ganz und gar entrümpelt ist. Ebenfalls noch in der Halle befinden sich die Weintanks. Vier davon sind noch bestens in Schuss und finden – inzwischen sind eineinhalb Jahre seit der Übergabe ins Land gegangen – einen Käufer. Man einigt sich auf 7000 Euro, das Geschäft geht über die Bühne.

Vom Verkauf Wind bekommen

Als der Anwalt über Dritte von dem Verkauf Wind bekommt, verklagt er umgehend den 67-Jährigen. Bei der Verhandlung vor dem Kitzinger Strafrichter ist der Kläger immer noch wütend: Er habe die ganze Zeit über ebenfalls Käufer für die Tanks gesucht, was aber nicht so einfach gewesen sei. Klar ist aber: Die Tanks gehörten nicht zu dem restlichen Gerümpel, sie seien niemals in den Besitz des Hallenkäufers übergegangen.

Das sieht der Angeklagte standhaft anders: Für ihn habe festgestanden, dass sowohl der Verwalter als auch der Anwalt kein Interesse mehr an den Tanks gehabt hätten. Der Verwalter habe ihm gegenüber klar geäußert: „Mach mit dem Rest, was Du willst!“ Zu diesem Rest hätten für ihn auch die Tanks gehört.

Schlechte Kommunikation

Alles ein Missverständnis? Das Gericht nimmt dem Rentner das so nicht ab. Zwar habe es „bei der Kommunikation gehakt“, dem Verkäufer müsse aber klar gewesen sein, dass er die Tanks nicht einfach verkaufen und das Geld einstecken durfte, so Strafrichter Peter Weiß. Das sieht der Angeklagte am Ende auch ein und er betont, da „irgendwie reingeschlittert“ zu sein. An einer Bestrafung führt aber kein Weg vorbei: Zum einen muss der 67-Jährige die 7000 Euro an den früheren Besitzer der Tanks zurückzahlen. Zum anderen muss er 6000 Euro Geldstrafe zahlen (120 Tagessätze zu je 50 Euro), weil das „Missverständnis“ eben kein Missverständnis war.