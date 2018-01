Minus beim „Blitzen“

Der Markt Wiesentheid hat im vergangenen Jahr ein enormes Minus bei der Verkehrsüberwachung gemacht.

Wie Bürgermeister Werner Knaier in der Ratssitzung mitteilte, muss die Gemeinde wohl rund 6000 Euro aus eigener Tasche berappen, um das Defizit zu beheben. Trotzdem soll weiterhin im Ortsbereich „geblitzt“ werden.

Insgesamt rechnete die Kommunale Verkehrsüberwachung im letzten Jahr 165 Messstunden ab, bei denen 865 Verstöße geahndet wurden. In Wiesentheid werden nur Kontrollen des fließenden Verkehrs gemacht, was die Kommunale Verkehrsüberwachung erledigt. Das Minus liege nicht unbedingt daran, dass die Autofahrer insgesamt langsamer im Ortsbereich fahren.

Es lasse sich eher damit begründen, dass auf Wunsch der Bürger verstärkt in einigen eher wenig befahrenen Straßen von Wohnsiedlungen kontrolliert wurde, weniger an den Ortseingängen, erläuterte es Bürgermeister Knaier. Dem Vorschlag von Gemeinderat Robert Kaiser, das Blitzen einzustellen wegen des hohen Defizits, schloss sich das Gremium nicht an.

Allerdings sollen die Zeiten der Überwachung reduziert werden. Zudem wolle man wieder verstärkt an den Punkten messen, an denen regelmäßig Verstöße festgestellt werden, hieß es.