WILLANZHEIM 22.12.2017

Millionen Euro für die Schule

Die Regierung von Unterfranken hat dem Markt Willanzheim zur Generalsanierung, dem Umbau und der Erweiterung der Grundschule in Willanzheim den vorzeitigen Baubeginn genehmigt. Bei Gesamtkosten in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro und zuweisungsfähigen Kosten von rund 3,1 Millionen Euro wurden staatliche Fördermittel in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro in Aussicht gestellt, heißt es in einer Mitteilung.