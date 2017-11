Mieses Wetter zur „schönsten Kerm“

Dass die Albertshöfer für sich beanspruchen, die „schönste Kerm im Meegrund“ zu haben, ist nicht belegbar. Doch eine unrühmliche Spitzenposition nehmen sie heuer ein: Denn ausgerechnet beim Kirchweihumzug zum Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung des Gärtnerdorfs vor 700 Jahren bedachte sie der Wettergott mit dem miesesten Wetter, das es geben kann: Schnee und Dauerregen.

Einzig die Dorfoberen hatten keine Probleme: Denn Bürgermeister Horst Reuther und seine Stellvertreterin Katharina Riedel wurden in der Pferdekutsche chauffiert und nahmen – mit Regenschirmen ausstaffiert – alles gelassen.

Schon als sich der Umzug vor dem Gemüsegroßhandel Will formierte, schüttete es wie aus Kübeln. Doch davon ließen sich die Kirchweihburschen, die Gärtnerinnen oder die Kinder nicht beeindrucken. Einzig bei den Herren des Hohen Rates waren die Folgen unübersehbar. Denn sie grüßten zwar in schwarzen Anzügen von ihrem Wagen, aber ihre Zylinder waren kaum zu erkennen, weil sie in Plastik gehüllt waren.

Die Wagen zeigten Berufe wie Bulldogschlosser, die versuchten, einem alten Vehikel neues Leben einzuhauchen. „Willst auf einem schönna Schlepper hock, musst erst a weng schraub an deinem Bulldog“, war auf dem Schild des Gespanns zu lesen. Dass die Gemeinde sich im Jubiläums- und Feiermodus befindet, veranschaulichte der Wagen mit den Jubiläumszahlen 1317 und 2017 sowie dem weithin sichtbaren Abbild der Albertshöfer Höpper-Tannengeiß.

Ganze Arbeit geleistet

Die Burschen und Gärtner hatten wieder ganze Arbeit geleistet, als sie die Wagen dekorativ mit knackigen Salaten und Gemüse verziert hatten. Die Umzugsgestalter hatten urige Gespanne nachgebaut wie betagte Einachser-Bulldogs oder andere Gärtner-Gefährte von anno dazumal.

Auch der Nachwuchs war mit Gemüse auf Schubkarren unterwegs und die Jugend sogar mit geschmückten Gabelstaplern. Auf einem anderen Wagen stellten die Albertshöfer die Spargelstecher vor, die viel Arbeit in der Saison haben, um das königliche Gemüse ans Tageslicht zu befördern. Beim Zug durch das Dorf feierten die Protagonisten ihre Kerm und der Vorsitzende des veranstaltenden Brauchtumsvereins, Philipp Wenkheimer, brachte als Chef des Hohen Rates die Ständerle bei den Wirtschaften, den Chefs der Sternbräu und Pfarrer Otto Gölkel aus.

In der „Kerwaraid“ hielt Philipp Wenkheimer den Etwashäusern vor, „dass die in Ebshausen das schönsta Wetter hatten, die Banausen“. Er erzählte auch von einem Leitersturz eines Gärtners und von anderen amüsanten Geschehnissen im Dorf.

Im „Höpper-Tratsch“ verfassten die Autoren Storys von Herrchen und ihren entlaufenden Hunden, erzählten von der Pflasterei-Baustelle eines „Mitbürgers mit innerdeutschem Migrationshintergrund“.

Philipp Wenkheimer hob in der Kirchweihzeitung einen großen Vorteil der Albertshöfer hervor. Denn der große Zusammenhalt und der Gemeinschaftssinn im Dorf lasse die Kerm und weitere Veranstaltungen im Jahresverlauf zu Erfolgen werden.