Michael Petschl bleibt an der Spitze der Schützen

Im zweiten Anlauf hat die Schützengesellschaft im Geiselwinder Ortsteil Füttersee einen Schützenmeister gewählt. Nach einigem Hin und Her stellte sich der bisherige Vorsitzende Michael Petschl doch wieder zur Verfügung, der in der ersten Versammlung gesagt hatte, er werde nicht mehr für den Posten antreten. Nachdem sich damals kein Nachfolger gefunden hatte, musste die Wahl damit abgebrochen und vertagt werden.

Beim zweiten Treffen nun, zu dem rund 50 Mitglieder des Vereins ins Schützenheim gekommen waren, war zunächst nicht klar, wie es weiter gehen würde. „Heute ist eure letzte Chance. Ihr seid Manns genug und wisst, um was es geht“, machte Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel den Gekommenen die Situation deutlich. Zunächst wurde um Vorschläge für den Posten an der Spitze des 1982 gegründeten Vereins gebeten. Zwei der vorgeschlagenen Personen lehnten ab, eine dritte meinte, sie strebe das nicht unbedingt an, wolle aber den Verein nicht im Stich lassen.

Der bisherige Mann an der Spitze, Michael Petschl, meldete sich darauf noch einmal und sagte, er würde sich doch noch einmal bereit erklären, sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt würden. Damit meinte er, dass sich im Falle seiner Wahl andere von ihm genannte Personen für weitere tragende Ämter zur Verfügung stellen. Als das geklärt war, wurden die Stimmzettel ausgeteilt.

In der Folge verliefen die Wahlen relativ flott. Schützenmeister bleibt Michael Petschl, neuer Stellvertreter ist Andreas Klein. Die Kasse obliegt Helene Bishop, als neue Schriftführerin wurde Christina Mauer gewählt. Das Amt des Sportleiters hat Heike Beck inne, Frauen-Leiterin wurde Sabine Mauer, Jugendleiter bleibt Thomas Gampel. Dem Vereinsausschuss gehören an: Detlef Beck, Anja Klein, Erwin Kirner, Gerhard Link, Thomas Mauer, Manuela Oppel, Katharina Petschl, Andreas Antor und Matthias Klein. Die Kasse prüfen Annemarie Mauer und Kerstin Wittmann.

Wie wichtig der Verein für den Ort und die Umgebung ist und dass den Mitgliedern einiges an ihm liegt, wurde in den Gesprächen an den Tischen immer wieder deutlich. Kein Wunder: Die Schützen sind im 230-Einwohner-Ortsteil die treibende Kraft. Sie unterhalten das große, nahezu in eigener Regie gebaute Schützenhaus, was längst zum Mittelpunkt des Dorfs geworden ist. Höhepunkt der Veranstaltungen, die der Verein ausrichtet, ist die Kirchweih, bei der nahezu der gesamte Ort zusammenhilft, um das Ganze zu stemmen.

Zudem hat die Schützengesellschaft auch sportlich einiges vorzuweisen. Bei den Aktiven sind derzeit drei Mannschaften im Wettkampfbetrieb, bei den Senioren sind es zwei.

Nachwuchs ist auch vorhanden. Aktuell schießen zwei Jugendmannschaften in den Ligen des Schützengaus mit. Zum Abschluss war nicht nur der Wahlleiter, Bürgermeister Ernst Nickel, froh, dass der Verein nun für die nächsten drei Jahre eine Führung hat.