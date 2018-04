KITZINGEN vor 52 Minuten

Metallpfosten angefahren

Am Dienstagmittag wurde in der Kitzinger Landwehrstraße im Bereich der Parkplätze vor der Polizeidienststelle ein Metallpfosten angefahren. Der Verursacher stieg laut Polizei anschließend aus seinem Auto und schaute sich den beschädigten Pfosten an. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein unbeteiligter Zeuge hatte den Vorfall beobachtet, Fotos gefertigt und anschließend seine Feststellungen beim Städtischen Bauhof gemeldet. Gegen den Opel-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 200 Euro.