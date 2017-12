KITZINGEN vor 7 Stunden

Mercedes mit Hartkleber beschmutzt

Ein 44-jähriger Mann hatte seinen silberfarbenen Mercedes in der Nacht zum Samstag auf einem Parkplatz in der Alten Poststraße in Kitzingen geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte ein Unbekannter laut Polizeibericht Hartkleber großflächig über die Motorhaube geschüttet. Dabei entstand an dem Pkw ein Schaden von 1000 Euro.