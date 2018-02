MAINBERNHEIM vor 1 Stunde

Mercedes angefahren und geflüchtet

Eine 48-jährige Frau hatte am Dienstagnachmittag ihren silberfarbenen Mercedes in der Kitzinger Straße in Mainbernheim am rechten Fahrbahnrand vor dem dortigen Autohaus geparkt. Als sie nach drei Stunden zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war ein unbekannter Autofahrer gegen die hintere Stoßstange des Mercedes gestoßen und hatte dabei Schaden von 600 Euro angerichtet. Der Verursacher fuhr, ohne seine Personalien hinterlassen zu haben, unerkannt davon.