Mehrheit gegen den Flächenfraß

(gk) Das Schild „Rödelsee Am Wald“, das von der Kreisstraße auf die Einfahrt zum Fröhstockheimer Gewerbegebiet hinweist, hatte bereits in der Ratssitzung im Mai für Verstimmung unter Fröhstockheimer Gemeinderäten gesorgt (wir berichteten). Zumal Lkw-Fahrer des Gewerbegebiet in Fröhstockheim gesucht hätten, weil sie vom Ortsnamen Rödelsee irritiert gewesen seien, wie verlautete. Andernorts ist in Rödelsee auf Verkehrstafeln einfach nur vom Gewerbegebiet „Am Wald“ die Rede, was die Orientierung wohl erleichtert. Nun kann das Schild an der Kreisstraße doch wieder geändert werden. In der Ratssitzung am Montagabend war dies noch mit Hinweis auf die Straßenverkehrsordnung vom Bürgermeister verneint worden.