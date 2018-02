Mehr Verkehr macht Anliegern Sorgen

In Gerlachshausen will die Marktgemeinde Schwarzach neues Bauland erschließen. Das neue Baugebiet zwischen dem Ägidiusweg und der Dimbacher Straße trägt den Namen „Etterswasen II“. Etwa 45 Bauplätze sind vorgesehen.

Anwohner machen sich Sorgen um die geplante Verkehrsanbindung, das erhöhte Verkehrsaufkommen und zu hohe Geschwindigkeiten. Sie gründeten die Interessengemeinschaft (IG) „Zur geplanten Baulanderschließung Etterswasen II“.

In der jüngsten Bürgerversammlung und in Schriftform trugen sie ihre Bedenken gegenüber der Gemeinde vor. In ihrer Sitzung am Dienstag diskutierten die Mitglieder des Gemeinderats über die vorliegenden Anträge und fassten mehrere Beschlüsse. Zugrunde lag ein Schreiben der IG-Vertreter Wolfgang Tilgner und Oliver Hirsch.

Ein großes Anliegen ist der IG die Erstellung eines übergeordneten Verkehrskonzepts mit Fokus auf die bereits vorhandenen Engstellen in der Marktgemeinde am Kloster Münsterschwarzach und am Gasthof zum Anker in Gerlachshausen sowie der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde.

Die Ratsmitglieder lehnten den Antrag mit der Begründung ab, es stehe der IG frei, selbst Vorschläge für eine bessere Lenkung der Verkehrsströme auszuarbeiten und bei der Marktgemeinde einzureichen.

Verkehrszählung

Dem Antrag der IG auf Verkehrszählung in der Dimbacher Straße und in der Sonnenstraße war die Marktverwaltung in den vergangenen Wochen nachgekommen. Die Sonnenstraße befahren etwa 900 Fahrzeuge täglich in beide Richtungen. 400 Fahrzeuge wurden in der Dimbacher Straße gemessen, 76 am Flurweg entlang der Aspel II und 49 auf dem Ägidiusweg, dort allerdings nur in einer Richtung. „Die Sonnenstraße ist die am stärksten frequentierte Straße“, zog Bürgermeister Schmitt ein Fazit.

Der Gemeinderat befürwortete den Antrag der IG, die vor geraumer Zeit entfernte Beschilderung „Durchfahrt verboten - Landwirtschaftlicher Verkehr frei“ am Wirtschaftsweg entlang der Baugebiete Aspel I und II wieder anzubringen. Für den Ägidiusweg, der in den nächsten Monaten als Einbahnstraße geführt wird, vertagte das Ratsgremium eine zusätzliche Beschilderung „Landwirtschaftlicher Verkehr frei“ aufgrund noch offener Rechtsfragen.

Die IG beantragte, die Brücke über die Schwarzach am Klostersportplatz auf 30 Tonnen Gesamtgewicht zu beschränken. Der Gemeinderat lehnte den Antrag ab und begründete seine Entscheidung damit, dass aktuell keine baulichen Schäden aufgrund einer Überlastung der Brücke vorliegen. Außerdem werde der bauliche Zustand alle sechs Jahre im Rahmen der Brückenprüfung durch ein Ingenieurbüro geprüft.

Letztlich forderte die IG die Einberufung einer Bürgerversammlung, in der die Ergebnisse der kommunalen Recherchen öffentlich bekannt gegeben werden. „Eine eigene Bürgerversammlung zu dem Thema ist nicht notwendig“, lautete der allgemeine Tenor im Gemeinderat.

Antrag abgelehnt

Das Gremium lehnte den IG-Antrag ab und wies die Verwaltung an, den Vertretern der IG die Ergebnisse der Beratungen schriftlich mitzuteilen. Alle getroffenen Ratsentscheidungen waren einstimmig.

Weitere Themen im Gemeinderat:

Die geplante Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Bayern hat für die anstehende Ausbaumaßnahme der Straße „Am See“ als Haupterschließungsstraße erst einmal Konsequenzen. Dort müssten etwa 150 000 Euro auf die Anlieger umgelegt werden. Bis zur endgültigen Klärung aller rechtlichen Fragen verzichtet die Gemeinde auf die Ausstellung von Bescheiden.

Der Stromversorger Main-Donau-Netzgesellschaft darf ein 20-kV-Mittelspannungskabels in Schwarzenau verlegen. Die oberirdischen Leitungen werden abgebaut.

Der Gemeinderat stimmte einhellig der beantragten 1800 Meter langen Trasse zu.

Für die neue Bushaltestelle Gerlachshausen wurde die Schlussrechnung gestellt. Die Baukosten beliefen sich auf 62 000 Euro. „Eine Punktlandung“, sagte Bürgermeister Schmitt zu den Kosten.

Mehrausgaben von 17 000 Euro gab es bei der Vorbereitung für das Baugebiet „Gerlachshausen Süd-West“ durch belastetes Material.