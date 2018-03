Mehr Geld fürs Tierheim

Von 20 auf 50 Cent hatte der Markt Obernbreit seinen Zuschuss pro Einwohner für das Tierheim für das laufende Jahr erhöht.

Nach einer Empfehlung des Gemeindetags erhöhte Bürgermeister Bernhard Brückner den Zuschuss nun auf 70 Cent, wie er in der Ratssitzung am Mittwochabend bekannt gab. Die fehlenden 350 Euro werden überwiesen, so der Bürgermeister.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

Im Gehsteig in der Marktbreiter Straße 3 bis 9 gegenüber dem Rathaus gibt es Senkungen und bei Regenwetter Pfützen. Da schon im vorderen Bereich das Pflaster ausgetauscht wurde, soll nun auch hier saniert werden.

Etwas erschrocken zeigten sich die Räte über die Kosten, die sich für die rund 170 Quadratmeter auf gut 25 000 Euro belaufen. „Da waren wir wohl zu optimistisch“, kommentierte Susanne Knof. Bei zwei Gegenstimmen wurde der Auftrag an die Martinsheimer Firma Nagler vergeben.

Da es zum Dauerthema „Wohnbauflächen-Analyse“ für ein neues Baugebiet in Obernbreit keine Erkenntnisse gab, wurde der Punkt kurzerhand von der Tagesordnung genommen.