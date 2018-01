Mehr Geld für die Brauer

Für die Beschäftigten in den 62 unterfränkischen Brauereien fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) jetzt eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Azubis sollen 50 Euro mehr pro Monat und Lehrjahr bekommen. „Vom Würzburger Hofbräu bis hin zur Eder & Heylands Brauerei – wir haben in der Region weltbekannte Marken, aber auch viele mittelständische und kleine Betriebe“, sagt Ibo Ocak von der NGG Unterfranken. Steigende Löhne seien enorm wichtig, um Fachkräfte und Qualität in der Branche zu halten, so der Gewerkschafter. Die Tarifrunde für die bayerische Brauwirtschaft beginnt am 5. Februar in München.