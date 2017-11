Mehr Arbeitsplätze

Ein Umbau soll im Geiselwinder Rathaus mehr Platz und mehr Sicherheit schaffen. In der Sitzung trugen Bürgermeister Ernst Nickel und Verwaltungsleiter Wilfried Hack zunächst die geplanten Sachen mitsamt den Kosten vor, ehe das Gremium dem später zustimmte.

Die Arbeiten, die insgesamt etwa 30 000 Euro kosten sollen, sind zum einen nötig, weil zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden.

Zudem ist es aufgrund der Sicherheitsvorschriften auch notwendig, am Kassenraum und am Serverraum für die EDV-Anlage einiges zu verändern. So muss etwa eine Schrankwand versetzt werden, der Kassenraum erhält einen neuen Zugang. Nicht nur Aufbruch- und feuersicher müssten diese künftig sein, sowie mit Rauchmelder versehen, so Hack. Beim EDV-Raum werde gefordert, dass dieser hermetisch abgeriegelt werde und an die Sicherheitsanforderungen anzupassen sei.

Gleichzeitig wird ein Brandschutzkonzept von einem Fachmann erstellt. Ob man nur im EDV-Raum, oder gleich in mehreren Zimmern eine Klimaanlage einbaue, werde man prüfen, hieß es. Der Umbau soll im ersten Quartal 2018 erfolgen, Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs werden einen Teil der Arbeiten übernehmen. Insgesamt stünden dann 12 Arbeitsplätze im Rathaus zur Verfügung, was laut Bürgermeister Nickel für die nächsten Jahre ausreiche.