Meditativer Abend

„Und führe uns nicht in Versuchung“ - unter diesem Motto steht der meditative Abend am Donnerstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr bei der World-Press-Photo-Ausstellung in der Rathaushalle Kitzingen überschrieben. Mitglieder der evangelischen und katholischen Gemeinde in Kitzingen machen sich Gedanken zu einzelnen Bildern der Ausstellung. Bei einem kleinen Rundgang und eventuell einem kleinen Austausch können sich die Besucher der Ausstellung anschließen. Die musikalische Umrahmung kommt vom Jazzensemble des Egbert Gymnasiums Münsterschwarzach.