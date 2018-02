Meditation zwischen Presse-Bildern

Und führe uns nicht in Versuchung: Mit diesem Titel war der meditative Abend in der World-Press-Photo-Ausstellung in Kitzingen mit Vertretern der evangelischen und katholischen Kirche überschrieben. Dabei ging es laut einer Pressemitteilung um die Eindrücke und die vielschichtige Begegnung mit den Menschen hinter den Bildern der Ausstellung.

Leben geht weiter

Da war zunächst das Bild der jungen ukrainischen Frauen, die sich für einen Auftritt zurecht machen – voller Sehnsucht, an dem Glanz und dem Glitzer der großen (Film-) Welt teilhaben zu können. Da saß die ältere Frau mit Kopftuch und gemusterten Schürzenkleid in ihrem zerstörten kleinen Anwesen in der Ukraine – mit einer düsteren Stimmung. Der Gartenzaun und der kleine schmale Gemüsegarten haben überlebt. Irgendwie muss das Leben weitergehen.

Da kommt der Aufruf an die Christen, in ihrer eigenen Religion so fest zu stehen, dass sie gegenüber anderen Religionen und Bekenntnissen völlig tolerant sein können. Dazu gab es ein Bild von muslimischen Kämpfern nach der Befreiung einer Stadt vom IS zu sehen, die das große Kuppelkreuz einer christlichen Kirche wieder aufrichten. Würden wir Christen ähnliches für Muslime tun?

Prinzip Hoffnung

Zum Schluss das Bild einer völlig zerstörten Straße in der Ukraine, in der ein Mann eine kleinen Sonnenblume gießt. Welche Hoffnung hat dieser Mann? Am Ende stand die Erkenntnis, dass uns täglich die nur allzu verständliche Versuchung plagt, all die vielen Opfer zu vergessen. Wir kümmern uns mehr um unser eigenes Leben.

Während des persönlichen Austauschs bei der Betrachtung der weiteren Bilder in der Ausstellung gab es mehr Fragen als Antworten. Doch eine intensivere Wahrnehmung und die Schärfung des Bewusstseins war ein guter Erfolg, nicht zuletzt durch die teilweise improvisierte Begleitung einer von Michael Aust am Egbert Gymnasium in Münsterschwarzach zusammengestellten Musikgruppe.